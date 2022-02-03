Сетевые магазины отмечают рост продаж алкогольных напитков в литровой таре.

Россияне стали переходить на спиртное в больших бутылках. К такому выводу пришли эксперты издания «Коммерсант» на основании данных сетевых магазинов. Согласно этим данным, продажи крепких алкогольных напитков в литровой таре выросли в прошлом году на 30–60%.

Причина повышенного спроса на спиртное в крупных бутылках — в стремлении россиян сэкономить на покупке больших литражей. Кроме того, на рост их продаж могла повлиять и ситуация с коронавирусом, которая заставила граждан страны сократить посещение общественных мест.