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Россияне стали переходить на спиртное в больших бутылках

Новости. Общество
20:30, 03 Февраля 2022
фото: © Кадр из фильма «Самогонщики»

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Сетевые магазины отмечают рост продаж алкогольных напитков в литровой таре.

Россияне стали переходить на спиртное в больших бутылках. К такому выводу пришли эксперты издания «Коммерсант» на основании данных сетевых магазинов. Согласно этим данным, продажи крепких алкогольных напитков в литровой таре выросли в прошлом году на 30–60%.

Причина повышенного спроса на спиртное в крупных бутылках — в стремлении россиян сэкономить на покупке больших литражей. Кроме того, на рост их продаж могла повлиять и ситуация с коронавирусом, которая заставила граждан страны сократить посещение общественных мест.    

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