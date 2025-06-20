Россияне стали тратить больше денег на еду

Эксперты связали это с тем, что жители страны стали чаще ходить в магазины.

С 7 по 13 июля среднестатистическая российская семья потратила на продукты питания и товары повседневного спроса 8 тысяч 395 рублей, что на 535 рублей больше, чем за предыдущую неделю. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на исследовательский холдинг«Ромир».

Если же сравнивать с аналогичным периодом прошлого года, то объем недельных расходов вырос на 621 рубль.

Эксперты отметили, что причина увеличения итоговой суммы – повышение частоты покупок.

– Этот тренд может быть обусловлен стремлением приобретать товары более свежими или регулярным пополнением запасов для активного летнего отдыха, пикников и выездов на природу, что в совокупности формирует повышенный объем, — полагают в «Ромире».