Исследования показали, что россияне умирают от опухолей, которых можно было избежать

Опубликовали исследование о влиянии курения, употребления алкоголя, заражения ВПЧ и избыточного веса на смертность от рака и количество потерянных лет жизни.

Авторитетный научный журнал eClinicalMedicine (издается The Lancet Group) опубликовал исследование о влиянии курения, употребления алкоголя, заражения ВПЧ и избыточного веса на смертность от рака и количество потерянных лет жизни. Для этого ученые взяли статистику семи стран — Бразилии, России, Индии, Китая, ЮАР, Великобритании и США — в 2020 году. В исследовании участвовали и российские ученые из Европейского университета в Санкт-Петербурге (ЕУСПб).

Эпидемиолог, сотрудник ЕУСПб и Университета ИТМО Антон Барчук пояснил, что ученые сфокусировались на четырех ключевых факторах развития онкологических заболеваний. Есть и другие риски, однако именно эти четыре являются модифицируемыми — то есть на них можно повлиять.

Для России ученые использовали данные Росстата и регистров Минздрава РФ. Статистика показала: в 2020 году во всех семи странах употребление алкоголя стало причиной 326,3 тысячи смертей и 5,9 млн лет потерянной жизни; курение привело к 1,3 млн смертей и 20,8 млн лет потерянной жизни; избыточный вес вызвал 208 тысяч смертей и 3,1 млн лет потерянной жизни; заражение ВПЧ — 190,4 тысячи смертей и 4 млн лет потерянной жизни. Вместе эти четыре фактора стали причиной 1,9 млн смертей от рака и 30,4 млн лет потерянной жизни.

Также ученые рассмотрели ситуацию по странам. В 2020 году количество лет потерянной жизни от рака, вызванного употреблением алкоголя, было самым высоким в Китае (548,2 тысячи лет на 100 тысяч населения) и в России (427,8 тысячи), а самым низким в США (161,5 тысячи).

Онкологические заболевания, спровоцированные курением, отняли больше всего лет жизни в Китае (1 млн 882 тысячи лет на 100 тысяч населения) и России (1 млн 671 тысяча).

Заболевания, вызванные избыточной массой тела, больше всего затронули Россию и США (660,7 тысячи и 532,6 тысячи соответственно).

Самый высокий урон от ВПЧ был зафиксирован в Южной Африке (763,5 тысячи лет); на втором месте оказалась Индия, а на третьем Россия (308,8 тысячи).

Наибольшее количество лет потерянной жизни из-за употребления алкоголя в Китае и США было связано с раком печени, а в Великобритании — с колоректальным раком. В России в этот показатель вносят вклад опухоли головы и шеи, а также рак молочной железы у женщин.

Во всех странах, кроме Индии, наибольшее количество лет потерянной жизни из-за курения было связано с раком легких. Исследователи подчеркивают: курение является причиной наибольшего количества смертей от опухолей во всех странах. В Китае и России показатель смертности, связанный с этим фактором, оказался самым высоким — там, по данным ВОЗ, курит около половины мужского населения.

Впрочем, главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава РФ Оксана Драпкина ссылается на данные крупного эпидемиологического исследования, рассказывающем о распространенности курения в 2020–2022 годах, которая составила всего лишь 17% от населения России — 27,7% у мужчин и 7,6% у женщин.

Госпожа Драпкина настаивает, что эффективность российских мер по противодействию распространению табакокурения «признана на международном уровне, в связи с чем в 2021 году РФ в лице Минздрава России удостоена награды ВОЗ за выдающийся вклад в борьбу против потребления табака», пишет «Ъ».