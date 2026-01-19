Россияне в среднем съезжают от родителей в 21 год

Аналитический центр ВЦИОМ представил результаты опроса россиян о самостоятельности во взрослой жизни.



Согласно опросу ВЦИОМ, в России дети начинают жить отдельно от родителей в среднем в 21 год. Однако большинство россиян критически относятся к тем, кто задерживается в родительском доме.

Судя по данным исследования, 70% женщин не стали бы строить отношения с мужчиной 30–40 лет, живущим с родителями. 73% респондентов считают недостойным, когда взрослый мужчина следует советам матери («маменькин сынок»).

Как отмечает эксперт ВЦИОМ Татьяна Смак, в России взросление происходит довольно рано, но общество нетерпимо к тем, кто «засиделся» дома.

