Россияне вновь смогут получать биометрические загранпаспорта

В России возобновили выпуск загранпаспортов с уникальным чипом.

В России возобновляется выпуск биометрических заграничных паспортов. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Гознак.

Выдача паспортов возобновилась и ведется в стандартном режиме. Однако с учетом скопившихся заявок на их получение срок получения может увеличиться.

Напомним, прием заявлений на выпуск загранпаспортов нового образца с электронным носителем информации был временно приостановлен со 2 февраля.

В Гознаке объяснили, что это связано с техническими причинами, которые обусловлены возросшим спросом на документы. Рост количества заявок привел к тому, что производитель микросхем для загранпаспортов, АО «Микрон», был вынужден начать оптимизацию технологических процессов, чтобы они отвечали сложившемуся спросу.

Тогда же сообщалось, что прием заявлений возобновится со второй половины марта.

Новые загранпаспорта оснащены уникальным чипом и поэтому являются биометрическими. Встроенный в них электронный носитель информации содержит сведения о владельце и сканы отпечатков его пальцев. Документы нового образца рассчитаны на 10 лет.

Для тех, кому необходимо выехать за рубеж в кратчайшие сроки, в Министерстве внутренних дел РФ рекомендовали оформлять паспорт на пять лет при оплате государственной пошлины.