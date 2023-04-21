Россияне вынуждены продавать свои дачи в финской Карелии за рубли

Собственники из России избавляются от своей недвижимости в Финляндии.

Многие россияне стали выставлять на продажу свои дачи в Суоми. На популярном в России сайте объявлений появилось сразу десять новых сообщений о продаже загородных коттеджей и летних домов в Финляндии, и, в частности, в финской Карелии. Дачники требуют оплату рублями или предлагают обмен на недвижимость в России. Об этом пишет «Московский комсомолец в Карелии» со ссылкой на Yle.

Почему россияне продают свою недвижимость, знает «МК в Карелии».