Россияне выпили за прошлый год почти 1,6 миллиарда литров крепкого спиртного

Свыше четверти проданного в стране алкоголя оказалось нелегальным.

Объем продаж крепких алкогольных напитков в 2021 году составил в России 1,56 миллиарда литров. Такие цифры обнародовало агентство ТАСС со ссылкой экспертов Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». По их данным, основным каналом реализации спиртного в стране (98%) остается розничная торговля, при этом продажи в сегменте общественного питания составляют всего 45-65 миллионов литров в год.

Эксперты ВШЭ отмечают высокий объем нелегального оборота алкогольной продукции. Его доля в прошлом году составила 27% от общего количества, представленного на российском рынке.