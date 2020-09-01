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Россиянин едва не лишился частного самолета и Lexus из-за долга в 86 тысяч рублей

Новости. Общество
19:10, 01 Сентября 2020
фото: © Столица на Онего
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На автомобиль и самолет челябинца наложили запрет на регистрационные действия, сообщили в Управлении судебных приставов по Челябинской области.

В отношении челябинца велось девять исполнительных производств, объединенных в сводное. В основном это были налоги, а также задолженность за пользование газом, всего на 86 тысяч рублей.

Официального источника дохода у мужчины не оказалось, поэтому судебными приставами была применена ограничительная мера в отношении имущества челябинца – автомобиля Lexus и самолета Cessna F150M 2017 года выпуска.

Получив постановление о запрете регистрационных действий, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.

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Комментарии

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Leopol'd
2020-09-01 19:54:52
Что за бред написал автор?!
"Чуть не лишился" - это арест имущества. А здесь просто запрет на продажу и перерегистрации...
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