Россиянин едва не лишился частного самолета и Lexus из-за долга в 86 тысяч рублей

На автомобиль и самолет челябинца наложили запрет на регистрационные действия, сообщили в Управлении судебных приставов по Челябинской области.

В отношении челябинца велось девять исполнительных производств, объединенных в сводное. В основном это были налоги, а также задолженность за пользование газом, всего на 86 тысяч рублей.



Официального источника дохода у мужчины не оказалось, поэтому судебными приставами была применена ограничительная мера в отношении имущества челябинца – автомобиля Lexus и самолета Cessna F150M 2017 года выпуска.



Получив постановление о запрете регистрационных действий, мужчина сразу же погасил долг в полном объеме, а также исполнительский сбор в размере 12 тысяч рублей.