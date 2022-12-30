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Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Новости. Общество
22:00, 04 Января 2023
фото: © РИА Новости / Руслан Кривобок

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Житель Нижнего Новгорода стал обладателем главного приза в 1 млрд рублей по итогам новогоднего тиража «Русского лото», прошедшего 1 января 2023 года.

Как сообщает ТАСС, об этом заявила в воскресенье пресс-служба распространителя всероссийских гослотерей «Столото».

«По итогам новогоднего, 1473-го тиража „Русского лото“ в России появился второй лотерейный миллиардер. По предварительным данным, им стал участник из города Нижнего Новгорода. Также благодаря „Русскому лото“ в первый день нового года в стране появилось 75 лотерейных миллионеров из самых разных регионов страны. Еще 59 счастливчиков разделили между собой оставшиеся 25 призов по 1 млн [рублей], каждый из них стал обладателем 423 тыс. 729 рублей», — говорится в сообщении.

Всего по итогам новогоднего тиража разыграно более 2,5 млрд рублей, выиграли более 8 млн билетов. Розыгрыш прошел в прямом эфире телеканала НТВ, в тиражную комиссию вошли телеведущий Сергей Малоземов, олимпийская чемпионка Алла Шишкина и член правления Ассоциации юристов России Дмитрий Липин. Специалисты компании Group-IB дополнительными методами проверки удостоверились в неизменности базы билетов до и после проведения розыгрыша, отмечают в пресс-службе «Столото».

 

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