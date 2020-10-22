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Россиянин пожарил сосиски на Вечном огне

Новости. Общество
23:30, 22 Октября 2020
фото: © Николай Смирнов / "Столица на Онего"
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Полиция разыскивает жителя Чебоксар, который готовил еду на Вечном огне.

Полиция ищет жителя Чебоксар, жарившего сосиски на Вечном огне, сообщили РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД по Чувашии.

Снятое у мемориала воинской славы в Чебоксарах видео, на котором молодой человек со смехом жарит в пламени Вечного огня сосиски, было опубликовано в Instagram вечером в среду.

В полиции произошедшее назвали "актом вандализма". "Полицейские проводят проверку по факту инцидента на монументе воинской славы. Молодой человек готовит еду на Вечном огне, тем самым совершает акт вандализма. Организованы мероприятия по установлению и задержанию правонарушителя. Дело взято на контроль руководством МВД по Чувашии", - сообщили агентству в пресс-службе регионального управления ведомства.

Прокуратура Чувашии также организовала проверку по информации о совершении антиобщественных действий на Вечном огне. "Устанавливаются подробные обстоятельства произошедших событий и конкретные лица, принимавшие в них участие. По результатам проверки будет дана оценка действиям виновных лиц", - говорится в сообщении прокуратуры Чувашии.

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