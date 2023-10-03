Россиянин, живущий в США, стал лауреатом Нобелевской премии

Одним из лауреатом Нобелевской премии по химии стал уроженец Ленинграда Алексей Екимов.

Лауреатами Нобелевской премии по химии 2023 года стали выходец из СССР Алексей Екимов, Луис Брюс и Мунги Бавенди, открывшие и синтезировавшие нанометровые полупроводниковые кристаллы — так называемые квантовые точки, объявил Нобелевский комитет Королевской шведской академии наук. Об этом пишет РИА Новости.

Именно Екимов во время работы в Государственном оптическом институте в 1981 году впервые в мире вырастил в стеклах квантовые точки в виде крошечных кристаллов хлорида меди. Помимо этого, в совместной работе Екимова и другого советского ученого — Александра Эфроса было показано, что нанокристаллы обладают определенным набором квантовых свойств и проявляют себя аналогично «искусственным атомам».

Алексей Екимов родился в 1945 году. В 1967-м окончил физический факультет Ленинградского государственного университета. Работал в ленинградских институтах: Физико-техническом имени Иоффе и Государственном оптическом имени Вавилова. В 1999 году переехал в США, где работал в компании Nanocrystals Technology. Был также приглашенным профессором в Политехнической школе в Париже, Лионском университете имени Клода Бернара (Франция), Институте Макса Планка (Германия) и Университете Осаки (Япония).

Луис Брюс в 1984 году опубликовал статью о полупроводниковых микрокристаллах в коллоидных растворах, которые позже получили название «коллоидные квантовые точки». В 1993 году Мунги Бавенди показал, как выращивать квантовые точки высокого качества с необходимыми свойствами. Это было очень важно для их практического использования.

Имена лауреатов еще утром назвала шведская газета Aftonbladet. Она ссылалась на сообщение, которое преждевременно разослала Королевская академия наук. В самой академии отрицали, что была такая рассылка.