Россиянка стала первым в истории капитаном атомного ледокола

Она будет командовать атомным ледоколом «Ямал», который работает в арктических водах.

Марина Старовойтова стала первой в России женщиной-капитаном атомного ледокола. Об этом сообщили на торжественном концерте в честь 80-летия атомной отрасли.

Старовойтова родилась в Унече Брянской области. Она пришла во флот в 2005 году, до этого была преподавателем русского языка и литературы в средних классах сельской школы. Экс-педагог решила переехать в Мурманск и смнеить карьеру. Она начала карьеру с должности дневальной на атомном контейнеровозе «Севморпуть». Прошла путь от матроса до старшего помощника капитана.

В 2014 году она окончила Государственный университет морского и речного флота имени адмирала Макарова, где получила диплом судоводителя. Марина Старовойтова получала различные профессиональные награды, включая благодарность президента России. По информации из открытых источников, у нее есть сын. Она любит поэзию Лермонтова и ведет колонку «Классный журнал» в издании «Русский пионер».

Капитанский знак новому капитану вручил ветеран атомного флота Александр Баринов, легендарный капитан атомного ледокола «Арктика». Старовойтова призналась, что для нее это очень значимое событие, и пообещала оправдать доверие экипажа. Она отметила, что всегда восхищалась мощью атомных ледоколов и профессионализмом полярных капитанов.

Ледокол «Ямал», капитаном которого стала Старовойтова, был построен в 1992 году на Балтийском заводе в Санкт-Петербурге. Судно длиной 147 метров оснащено ядерной энергетической установкой и способно преодолевать самые крепкие арктические льды. Ледокол обеспечивает навигацию по Северному морскому пути.