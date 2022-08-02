Россиянке, кинувшей ботинок в мэра, предоставили новое жилье

Женщина кинула ботинок с плесенью в мэра во время встречи с горожанами, поскольку не смогла получить квартиру вместо ветхого жилья, где уже появилась плесень.

Власти Углегорского района Сахалина в течение суток решили жилищный вопрос местной жительницы Людмилы Аникеевой, которая ранее бросила ботинок в мэра Углегорска Дмитрия Цуканова. Об этом сообщили журналистам в пятницу в правительстве области, передает ТАСС.

В региональных СМИ в четверг появилась информация, что жительница Углегорска кинула ботинок с плесенью в Цуканова во время встречи губернатора области Валерия Лимаренко и мэра с горожанами. Аникеева якобы не смогла получить квартиру вместо ветхого жилья. На распространившемся в интернете видео женщина эмоционально рассказывает о ситуации в своем доме, где, по ее словам, уже появилась плесень.

«Сегодня глава района подписал распоряжение о предоставлении жилья. Другие проблемы района будут решаться в рамках реализации комплексного плана, разработать который должна районная администрация совместно с профильными органами исполнительной власти», — говорится в распространенном релизе.

Вице-премьер — полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев накануне дал поручение руководству Сахалинской области в кратчайшие сроки разобраться в ситуации, которая сложилась с расселением жителей из аварийного дома в Углегорске. Кроме того, полпред отметил, что не видит оснований для наказания женщины.

Сообщается, что Аникеевой вместе с сыном и мужем выделили двухкомнатную квартиру из муниципального жилфонда. Дом располагается в микрорайоне на улице Заводская.

«Я увидел, что местная власть не слышит, что волнует людей, проблемы копятся годами. Важнейший вопрос переселения из аварийного жилья не решается должным образом. Необходимо срочно разобраться, предоставить нуждающимся квартиры, соответствующие санитарным нормам», — цитируют в сообщении слова главы области.

Углегорский городской суд в Сахалинской области рассмотрит дело об административном нарушении в отношении Аникеевой. Согласно данным картотеки, дело возбуждено по статье о мелком хулиганстве (ст. 20.1 ч. 1 КоАП РФ). Санкция статьи предусматривает административный штраф от 500 до 1 тыс. рублей либо арест до 15 суток.