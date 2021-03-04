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Россиянки назвали самые бесполезные подарки к 8 марта

Новости. Общество
19:10, 05 Марта 2021
фото: © pixabay.com
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В списке самых желанных – парфюмерия, косметика и новый телефон.

Накануне Международного женского дня исследовательский центр SuperJob опубликовал результаты опроса россиянок о подарках к 8 марта. В опросе приняли участие 1600 жительниц самых разных регионов страны.

В итоге в списке самых желанных подарков к Международному женскому дню оказались парфюмерия, косметика и новый телефон, а в числе самых бесполезных – посуда, шампуни и гели для душа. При этом, как отмечают в SuperJob, цветы лидируют как в списке желанных, так и бесполезных подарков на 8 Марта.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-05 20:22:33
У агрекалчнутых феминисток свои причуды. Фукс соразмерно возрасту будет там ручонками жестикулировать и типа юморить своими замшелыми квнскими шуточками :)
Гость
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