Россиянки назвали самые бесполезные подарки к 8 марта

В списке самых желанных – парфюмерия, косметика и новый телефон.

Накануне Международного женского дня исследовательский центр SuperJob опубликовал результаты опроса россиянок о подарках к 8 марта. В опросе приняли участие 1600 жительниц самых разных регионов страны.

В итоге в списке самых желанных подарков к Международному женскому дню оказались парфюмерия, косметика и новый телефон, а в числе самых бесполезных – посуда, шампуни и гели для душа. При этом, как отмечают в SuperJob, цветы лидируют как в списке желанных, так и бесполезных подарков на 8 Марта.