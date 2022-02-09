Россиянки рассказали, где живут самые перспективные женихи

Российские женщины назвали москвичей самыми привлекательными женихами.

Россиянки считают самыми привлекательными женихами жителей столицы, на втором месте по этому показателю расположился Санкт-Петербург, при этом на переезд ради поиска партнера большая часть женщин не готова, говорится в исследовании сервиса «Работа.ру» (входит в экосистему Сбербанка), результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.

Так, 45% опрошенных считают, что перспективных женихов можно найти в любом городе. При этом, согласно исследованию, в качестве наиболее притягательных в этом плане пунктов «31% респонденток отметили Москву, а 23% — Санкт-Петербург».

Еще 9% опрошенных указали, что завидные избранники, по их мнению, живут в Сочи, 5% выбрали Ялту, а 4% респондентов считают, что перспективные женихи живут в Краснодаре.

По 3% опрошенных также назвали Екатеринбург, Казань, Калининград и Новосибирск городами, где можно встретить самых привлекательных женихов. Еще 2% респондентов отметили Тюмень.

При этом, как выяснили специалисты, «78% опрошенных женщин рассказали, что не готовы к переезду ради поиска вторых половинок». В ходе исследования опросили свыше 4000 респондентов.