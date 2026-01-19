Анализ на вирус папилломы человека стал бесплатным в России

Теперь исследование проводится за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС).

С 2026 года анализ ДНК на вирус папилломы человека (ВПЧ) можно будет сдать в рамках репродуктивной диспансеризации за счёт средств обязательного медицинского страхования (ОМС). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на соответствующий документ.

Диагностическое исследование на определение ДНК высокоонкогенных типов ВПЧ ориентировано на женщин 21-49 лет. Для россиянок, получивших положительные результаты при первичном тестировании, будет проводиться жидкостная онкоцитология.

Напомним, вирус папилломы человека — один из наиболее распространённых возбудителей инфекций, передаваемых половым путём (ИППП). ВПЧ приводит к появлению папиллом (бородавок, плоских и остроконечных кондилом) на коже, половых органах, в заднем проходе, ротовой полости и горле.

Ранее Минздрав РФ включил в программу государственных гарантий бесплатного оказания медпомощи генетическое тестирование, позволяющее выявлять наличие у будущих родителей наследственных патологий.