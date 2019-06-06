Российская модель ушла от Брэдли Купера

Ирина Шейк съехала из особняка Брэдли Купера: друзья пары сообщили о разрыве.

Западные таблоиды сообщили, что Ирина Шейк с дочерью покинула особняк Купера, пишет Cosmopolitan.

Отношения и браки в Голливуде прогорают как спички. На этом фоне роман Ирины Шейк и Брэдли Купера длится нетипично долго. Пара вместе уже четыре года и воспитывает 2-летнюю дочь Лею.

Только утихли слухи о том, что Брэдли видели в компании другой женщины, как в окружении пары снова заговорили о расколе.

Известный британский таблоид сообщил, что супермодель съехала из шикарного особняка Купера в Лос-Анджелесе. Пара проживала в элитном районе Пасифик-Пэлисейдс. Стоимость этой недвижимости актера и режиссера оценивается в 3,6 миллиона фунтов стерлингов.

"Между Брэдли и Ириной всё остыло в значительной степени. Их отношения не были хорошими уже несколько месяцев. Ирина решила, что будет лучше, если она переедет к себе. Не похоже, что им осталось много времени вместе", – приводит слова близкого друга пары The Sun.