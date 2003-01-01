Российская спортсменка выиграла серебро на Кубке Европы

Дзюдоистка Аина Моисеева выступила на Кубке Европы по дзюдо в столице Боснии, Сараево, и завоевала серебряную медаль первенства.

Моисеева (крайняя слева на фото), представлявшая сборную России в весовой категории до 48 кг, уверенно прошла все предварительные схватки и вышла в финал турнира, где уступила только представительнице Франции Марин Жилли. Бронзовые награды в этой весовой категории завоевали дзюдоистки из Сербии Невена Милич и Италии Элина Адрасти, сообщает Центр спортивной подготовки сборной Саха.

