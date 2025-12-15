Российская стримерша Бабушка Ольга в 77 лет выиграла международную киберспортивную премию

77-летняя российская стримерша Бабушка Ольга (никнейм i_olga) стала лауреатом престижной киберспортивной премии NNYS (NymN's New Year Show), играя в Counter Strike 2.
Она одержала победу в номинации «Лучший игровой момент года» в игре «Counter-Strike 2», сообщает Telegram-канал «360.ru». Победным стал эпизод, в котором Бабушка Ольга, оставшись последней в своей команде на карте, в одиночку выиграла раунд против пятерых соперников, полностью уничтожив вражескую команду.
— Геймерша мастерски уничтожила 5 врагов за 30 секунд, — рассказывают авторы канала.
Это не первое признание заслуг пожилой стримерши в игровом сообществе. Ранее в 2025 году она также была названа «Легендой „Твича“» по версии премии SLAY.
История Бабушки Ольги демонстрирует растущую доступность киберспортивной и стримерской среды, где талант и яркие моменты ценятся независимо от возраста участника.
