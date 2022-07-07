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Российская теннисистка, переехавшая в Казахстан, выиграла Уимблдон

Новости. Спорт
22:00, 09 Июля 2022
фото: Елена Рыбакина (Фото: Julian Finney/Getty Images)

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Уроженка России Рыбакина выиграла Уимблдонский турнир — старейшее и одно из престижнейших теннисных соревнований в мире.

Как сообщает РБК, в финальном матче представительница Казахстана обыграла в трех сетах вторую ракетку мира Онс Жабер из Туниса. 23-летняя Рыбакина родилась в Москве, она выступает за Казахстан с 2018 года.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:2, 6:2 в пользу 23-летней Рыбакиной, посеянной на турнире под 17-м номером.

Рыбакина занимает 23-е место в мировом рейтинге, на ее счету два титула WTA. Она впервые в карьере дошла до финала турнира «Большого шлема», ранее ее лучший результат был ¼ финала «Ролан Гаррос» в 2021 году.

Рыбакина родилась в Москве, она получила гражданство Казахстана в 2018 году. Российские теннисисты не могут в этом году выступать на Уимблдоне из-за решения организаторов турнира.

Жабер 27 лет, она является второй ракеткой мира. На счету представительницы турнира четыре титула WTA, она также впервые в карьере дошла до финала турнира «Большого шлема».

Впервые в истории в решающем матче в Лондоне встречались теннисистки, первый раз в своей карьере дошедшие до финала турнира «Большого шлема».

Уимблдон, третий в сезоне турнир «Большого шлема», завершится 10 июля. Общий призовой фонд соревнований в этом сезоне составляет 40,35 £ млн (49,3 $ млн). Победитель турнира в одиночном разряде получит 2 £ млн (2,41 $ млн, финалист — 1,05 £ млн (1,26 $ млн).

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