Российская вакцина от рака готова к применению

В конце лета Федеральное медиоко-биологическое агентство подало в Минздрав документы для получения разрешения на начало клинических исследований с участием людей.

Об этом заявила «Известиям» глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова. Последние три года это были регламентированные доклинические исследования.

— Они доказали безопасность вакцины, в том числе при повторном многократном применении, и высокую эффективность, связанную с уменьшением размеров и замедлением роста опухоли. Причем существенно, в зависимости от особенностей — на 60–80%. Кроме того, исследования показали повышение выживаемости, что тоже очень важно, — сказала Скворцова.

Планируется начать применение с колоректального рака (рак толстой и прямой кишки). Параллельно у нас в продвинутой стадии вакцина еще на две локации. Это глиобластома — одна из самых злокачественных опухолей, забарьерные опухоли которой находятся за гематоэнцефалическим барьером в структуре головного мозга, а также особые виды меланомы. Не только как рак кожи, но и меланома оболочек глаза. Очень страшное, быстро прогрессирующее заболевание. Поэтому эти локации будут следующими, уточнила Скворцова.