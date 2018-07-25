Российские авиакомпании повышают цены на билеты из-за стоимости керосина

Российские авиакомпании признают, что билеты неизбежно подорожают из-за скачка цен на авиакеросин.

"Аэрофлот" с 26 июля увеличит топливный сбор для билетов на внутренние рейсы всех авиакомпаний группы, кроме "Победы". Повышение составит 200 рублей для экономкласса и "комфорта" и 400 рублей для бизнес-класса.

На туристическом рынке рассказали, что ряд зарубежных авиакомпаний также уведомил о росте топливных сборов на €20–40 на международных рейсах, сообщает "Коммерсантъ".