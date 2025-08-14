Российские автомобили собрались производить в Киргизии

В Минпромторге страны сообщили о возможности поставки и локализации производства автомобилей в Киргизии.
В России обсуждаются возможность поставки и локализации производства отечественных автомобилей на территории Киргизии. Об сообщил статс-секретарь — замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов на полях Киргизско-Российского экономического форума, его слова приводит РИА Новости.
- Мы ожидаем, что также сегодня на площадке будет несколько обсуждений и возможных локализаций российских автомобилей. У нас есть хорошие компетенции по легковому и по грузовому автотранспорту. Мы, безусловно, настроены сегодня договориться о ряде контрактов на поставку. Ну и обсуждаем, безусловно, локализацию, потому что это позволит развивать компетенции здесь внутри Кыргызстана, — сказал Чекушов.
Помимо этого, по словам чиновника, Росси интересны другие направления промышленности в Киргизии, в частности, зеленая энергетика.