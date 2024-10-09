Российские банки обяжут реагировать на мошенников за 2 часа

Новое требование Центробанка о реакции на мошеннические операции вступит в силу с 22 октября.

Как пишет Лента.ру, крупные российские банки должны будут не более чем за два часа отреагировать на поступившую информацию о мошенниках и внести их реквизиты в свои системы. Такое требование вступит в силу с 22 октября, говорится в сообщении Центробанка.

С 1 января 2025 года для указанных кредитных организаций срок составит уже один час. Некрупным банкам на те же операции дается три часа.

Одновременно Банк России уточнил требования к порядку предоставления сведений о возможных мошеннических операциях при сотрудничестве с правоохранительными органами. Теперь при запросе регулятора банку отводится один рабочий день для ответа на вопрос, совершалась операция без добровольного согласия клиента или нет.

Таким образом, станет понятно, является ли перевод мошенническим. В ЦБ подчеркнули, что такой подход важен, когда пострадавший не стал обращаться в свой банк и сразу подал заявление в полицию.