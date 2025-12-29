Российские банки вводят ограничения на переводы самому себе

Банки увеличили частоту приостановок денежных переводов между счетами клиентов, а в ряде случаев вводят временные ограничения по банковским картам. Эти меры направлены на противодействие мошенническим операциям.

Действия банков основаны на требованиях закона «О национальной платежной системе», обязывающего кредитные организации проверять операции клиентов на предмет признаков мошенничества, сообщают «Известия». При выявлении подозрительной активности банки имеют право приостановить исполнение перевода. Счет клиента при этом не блокируется полностью.



В Центральном банке РФ пояснили, что если клиент подтверждает операцию или повторяет её, банк обязан незамедлительно исполнить платёжное поручение. Исключение составляют случаи, когда сведения о получателе средств содержатся в специальной базе данных Банка России о мошеннических операциях.



С 1 января 2026 года перечень признаков, по которым операции могут быть признаны подозрительными, будет расширен с 6 до 12. Одним из новых критериев станет, например, перевод денег другому лицу, если в течение предшествующих суток клиент перевёл более 200 тыс. рублей самому себе через Систему быстрых платежей (СБП), при условии что за последние полгода он не совершал операций с этим получателем. Также банки будут учитывать изменение номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» за 48 часов до перевода.

