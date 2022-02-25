Российские банки выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов

«Сбер», ВТБ, Альфа-банк, банк «Открытие» и другие российские кредитные организации выступили с совместным заявлением о поддержке клиентов на фоне санкций и сообщают о достаточном запасе ликвидности.

«Каждый из банков продолжает обслуживать клиентов в штатном режиме и делает все необходимое, чтобы пройти этот нестабильный период спокойно. Банковское сообщество готово к различным сценариям: у нас достаточно ликвидности для удовлетворения спроса, нет ограничений на снятие наличных ни в банкоматах, ни в отделениях. В условиях санкций мы координируем свою деятельность и совместно с Центральным банком работаем над обеспечением бесперебойной и устойчивой работы», – говорится в заявлении

В совместном заявлении российские банки подчеркивают, что в это непростое время все кредитные учреждения солидарны друг с другом.

«Для нас очень важно, чтобы миллионы российских семей, вне зависимости от обслуживающего их банка, чувствовали сегодня и всегда уверенность в завтрашнем дне, зная, что их средства в безопасности»

Кредитные учреждения признают, что в кризисные моменты высока вероятность необдуманных действий.

«Поэтому пусть источником информации для принятия решений в эти дни станут только официальные интернет-площадки банков, наши горячие линии и сотрудники в отделениях», – говорится в совместном заявлении.

Ответы на вопросы клиентов от Сбербанка: https://www.sberbank.ru/ru/person/help/faq2502

Ответы на вопросы клиентов от ВТБ: https://www.vtb.ru/product/otvety/aktualnye-voprosy/

Ответы на вопросы клиентов от Альфа-Банка: https://alfabank.ru/help/faq/all

Ответы на вопросы клиентов от банка «Открытие»: https://www.open.ru/qa

Оперативная информация от Центрального банка Российской Федерации: https://www.cbr.ru/

Напомним, западные санкции были введены 24 февраля против ряда российских банков, у которых тысячи клиентов по всей России и за рубежом.