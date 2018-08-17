Российские банкоматы обновят по требованию Visa?

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Visa потребовала, чтобы все российские банкоматы, устанавливаемые и обновляемые после 18 апреля 2020 года, принимали бесконтактные карты и устройства.
Об этом сообщили "Ведомости" со ссылкой на источники.
В пресс-службе Visa RNS, сообщили что компания разработала программу мер, в которую входит в том числе развитие бесконтактных платежей и бесконтактных банкоматов.
Подробнее – по ссылке.
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