Российские барды соберутся в кемском порту

С 5 по 7 августа на севере Карелии пройдет бардовский фестиваль «Песни Белого моря».

Помимо концертов и конкурсов организаторы обещают насыщенную развлекательную программу.

Стоит напомнить, что жанр авторской песни, чрезвычайно популярный в среде советской интеллигенции, сейчас приходит в упадок. Московский бард и радиоведущий Александр Софронов, кемлянин по рождению, пытается возродить традицию бардовских слетов и в Карелии.

Все подробности, афиша фестиваля и координаты его проведения — в материале «МК в Карелии».