Российские лыжницы победили в эстафете на Олимпийских Играх в Пекине

Женская сборная по лыжам принесла третье золото Олимпиады в Пекине в копилку команды России

Женская сборная России по лыжным гонкам впервые за 17 лет завоевала золотые медали Олимпийских игр в Пекине в эстафете 4x5 км.

В составе российской команды выступали Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина и Вероника Степанова. Победу вырвала у сборной Германии 21-летняя Степанова, выступавшая на финальном этапе гонки. На последнем круге эстафеты Вероника смогла обойти немку Софи Крель, выиграв гонку с 18-секундным преимуществом.

Серебряные медали гонки достались сборной Германии. Тройку лучших замкнули спортсменки из Швеции.

Теперь в активе сборной России 13 медалей на Олимпиаде в Пекине: 3 золотые, 4 серебряные и 6 бронзовых.