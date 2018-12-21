Российские магазины готовятся принимать безналичные платежи без терминалов

Торговые предприятия в России смогут принимать оплату банковскими картами и мобильными устройствами без специальных терминалов.

Для этого будут использоваться смартфоны с новым приложением от Сбербанка и Mastercard, сообщают "Вести Карелии".

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