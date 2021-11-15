Российские миллиардеры увеличили за год свое состояние более чем на 100 млрд долларов

Самым успешным из богачей оказался основатель Telegram Павел Дуров.

Российские миллиардеры увеличили за минувший год свое состояние более чем на 100 миллиардов долларов. Как пишет Forbes, причинами их финансового успеха стали проблемы международной компании Meta, которой принадлежит социальная сеть Facebook, взрывной рост интернет-торговли, рекордная рентабельность у металлургов и взлетевшие цены на нефть и газ.

Самым успешным из российских богачей оказался создатель Telegram Павел Дуров и основатель интернет-магазина Wilberries Татьяна Бакальчук. В марте 2021 года мессенджер Telegram впервые разместил собственные облигации и привлек на рынке миллиард долларов, что и позволило увеличить оценку состояния основателя мессенджера. В свою очередь, росту стоимости Wildberries способствовал успешный выход на биржу ее главного конкурента Ozon.

По оценке Forbes, состояние Павла Дурова увеличилось за год почти на 14 миллиардов долларов, а Татьяны Бакальчук — почти на 12 миллиардов.