Российские мужчины тоскуют и плачут после секса

Из-за занятий сексом некоторые представители сильного пола могут впадать в тоску и даже плакать.

К такому неожиданному выводу пришли австралийские исследователи, пишет МедикФорум.

Новое исследование ученых из Австралии показало, что мужчины также страдают от расстройства под названием посткоитальная дисфория, из-за которого они испытывают тоску, раздражительность или даже плачут после секса. Учёные из Университета технологий Квинсленда впервые в истории науки анонимно опросили 1 208 мужчин из разных стран, включая Австралию, США, Великобританию, Россию, Новую Зеландию и Германию. 41% опрошенных сталкивался с посткоитальной дисфорией в какой-то период своей жизни. 20% заявили, что плакали или грустили после секса в последние четыре недели. До 4% мужчин страдают от этой дисфории на регулярной основе.

При этом представители сильного пола испытывали самые разные ощущения после секса, которые можно было описать словами от "Я не хочу, чтобы меня трогали, я хочу остаться один" до "Я чувствую неудовлетворение и раздражение каждый раз. Всё что я хочу - отказаться от всех видов активности". Кто-то называл себя лишенным эмоций и опустошенным, что ярко отличало его от мужчин, которые испытывали посткоитальный позитив.