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Российские мужья дарят подарки на 14 февраля чаще жен

Новости. Общество
00:10, 12 Февраля 2022
фото: © master1305 / freepik

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Дарить подарки к Дню святого Валентина собирается лишь каждый третий россиянин.

К такому выводу пришли в Исследовательском центре рекрутингового портала SuperJob по результатам опроса, который состоялся в первую декаду февраля. В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех федеральных округов страны.

Согласно полученным ответам, чаще всего подарки готовят для своих вторых половин, причем мужчины дарят подарки чаще женщин и тратят больше. Так, на подарок жене в этом году среднестатистический муж потратит 2800 рублей. Мужчины, состоящие в незарегистрированных отношениях, щедрее: их презенты девушкам в среднем стоят 3200 рублей.

Подарки мужьям от жен и молодым людям от их девушек в этом году по цене вышли одинаковыми: в среднем по 2000 рублей. Как мужчины, так и женщины моложе 34 лет закладывают на подарки к 14 февраля больший бюджет, чем более зрелые россияне.

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