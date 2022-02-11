Российские мужья дарят подарки на 14 февраля чаще жен

Дарить подарки к Дню святого Валентина собирается лишь каждый третий россиянин.

К такому выводу пришли в Исследовательском центре рекрутингового портала SuperJob по результатам опроса, который состоялся в первую декаду февраля. В опросе приняли участие 1600 респондентов из всех федеральных округов страны.

Согласно полученным ответам, чаще всего подарки готовят для своих вторых половин, причем мужчины дарят подарки чаще женщин и тратят больше. Так, на подарок жене в этом году среднестатистический муж потратит 2800 рублей. Мужчины, состоящие в незарегистрированных отношениях, щедрее: их презенты девушкам в среднем стоят 3200 рублей.

Подарки мужьям от жен и молодым людям от их девушек в этом году по цене вышли одинаковыми: в среднем по 2000 рублей. Как мужчины, так и женщины моложе 34 лет закладывают на подарки к 14 февраля больший бюджет, чем более зрелые россияне.