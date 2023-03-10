Российские отели обяжут предоставлять гостям отечественный алкоголь

Отели с системой "все включено" с 30 июня обяжут предоставлять отечественный алкоголь.

Российские отели, работающие по схемам «все включено» и «ультра все включено», с 30 июня обяжут предоставлять гостям отечественный алкоголь, холодные и горячие закуски и развлекательную программу — эти услуги утверждены новым национальным стандартом, сообщили «РИА Новости».

«Алкогольные напитки российского производства представлены в неограниченном количестве на шведском столе на обед и ужин, а также в точке дополнительного питания: пиво — не менее одного вида, вино сухое/полусладкое красное/белое — не менее трех видов, крепкий алкоголь — не менее двух видов и коктейли на его основе», — говорится в документе.

Росстандарт утвердил для отелей, работающих по таким моделям, требования к организации питания, номерам, объектам инфраструктуры, их параметрам и характеристикам, развлекательным и спортивным мероприятиям, услугам для детей, а также спа и водно-развлекательного комплекса. Они вступят в силу с 30 июня.

Как отмечается, ассортимент блюд и напитков шведского стола должен повторяться не чаще, чем раз в неделю.

Что касается промежуточного питания, то, согласно документу, гостю должны предложить холодные и горячие закуски, кондитерские и мучные изделия. Кроме того, по запросу предоставляются диетические и вегетарианские блюда.

Вдобавок отели обязали предоставлять гостям развлекательную программу в зависимости от звездности. Это «активности, проходящие на разных площадках для взрослых, детей или совместные в дневное и вечернее время».