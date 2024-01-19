Российские производители столкнулись с нехваткой импортных семян

Специалисты предрекли проблемы с выращиванием овощей и производством томатной пасты.

Два крупных региона — производителя овощей — Астраханская и Волгоградская области — столкнулись с проблемой нехватки импортных семян томатов, моркови и лука перед весенней посевной. Вопрос обсуждался на прошедшем 17 января в Минсельхозе совещании у директора департамента растениеводства Романа Некрасова с представителями региональных органов сельского хозяйства, рассказал РБК один из участников встречи. Информацию о совещании подтвердили в Национальном союзе производителей плодов и овощей.

На совещании представители Астраханской области сообщили, что регион обеспечен семенами овощных культур примерно на 77%, но обеспокоенность вызывает ситуация с семенами томата (обеспеченность составляет около 70%), пояснил источник РБК. В частности, тяжелая ситуация сложилась у крупнейшего производителя томатов в регионе — предприятия АПК «Астраханский». Представитель Волгоградской области на мероприятии сообщил, что регион обеспечен семенами моркови и лука лишь на 20%. Заявки на поставки были направлены во Францию и Венгрию, но реакции на них не последовало, а логистические цепочки поставок не выстроены.

Нехватку семян томатов в этом сезоне подтвердил РБК гендиректор АПК «Астраханский» Михаил Зайцев. Агрокомплекс — крупнейший в России производитель томатной пасты, а также томатов. Проблема у предприятия возникла в связи с запретом на ввоз в Россию голландского посадочного материала, пояснил Зайцев. Запрет в конце ноября 2023 года ввел Россельхознадзор на фоне систематического выявления карантинных объектов в семенах, поступающих из Нидерландов в Россию. Доля голландских семян томата у АПК «Астраханский» составляла 35%. «Вот этого количества нам потенциально не хватает», — указывает Зайцев.

Отечественных семян для производства томатной пасты в России в промышленных масштабах нет — посадочный материал завозится из-за рубежа, рассказывает Зайцев. Закупить недостающее в 2024 году количество у других поставщиков оказалось проблематично. «Семена не выращиваются за один день, чтобы получить их ранней весной 2024 года, мы их заказывали весной прошлого года. Попросить поставщиков продать нам больше нельзя — у них их просто нет. Поэтому для нас это серьезная проблема, которая пока никак не решена», — констатирует Зайцев. Нехватка семян, в свою очередь, может привести к снижению посевных площадей и, как следствие, — к уменьшению урожая томатов, добавляет гендиректор АПХ «Астраханский».