Российские ритейлеры нашли способ продавать iPhone без предустановленного RuStore

Крупнейшие российские сети по продаже электроники, включая «М.Видео», «Эльдорадо», «Билайн», МТС и «Мегафон», начали маркировать смартфоны Apple как товар с «недостатком».

Эта мера позволит им продолжать легальные продажи iPhone после 1 сентября, когда вступил в силу закон об обязательной предустановке российского магазина приложений RuStore.

Несмотря на то, что устройства теперь официально считаются имеющими «брак» из-за отсутствия RuStore, условия их продажи не меняются. Как подтвердили операторы колл-центров магазинов, единственное нововведение для покупателей — это появление специального предупреждения на сайтах.

У разных ритейлеров формулировки отличаются: где-то пишут «без RuStore» прямо в названии товара, а где-то размещают детализированные уведомления о том, что на устройстве отсутствует обязательное к предустановке программное обеспечение. Покупатель, приобретая такой гаджет, автоматически соглашается с этим условием.

Причиной такой ситуации стал отказ Apple выполнять требования нового российского законодательства. Закон был разработан, чтобы обеспечить пользователям iPhone в России доступ к российским приложениям, которые массово исчезли из App Store после начала украинского конфликта. Несмотря на первоначальные заявления о возможном запрете продаж, позднее чиновники уточнили, что полного запрета на реализацию техники Apple не последует.

Мы проверили сайты «М.Видео» и «Эльдорадо». Все именно так: онлайн-магазины просто пишут, что смартфон продается «без RuStore». Как говорится, строгость российских законов…