Российские социологи раскрыли название следующего поколения людей

Стало известно, какое название получит поколение людей, родившихся после 2039 года.
Поколение людей, родившихся после 2039 года, может получить название «гамма», сообщил ТАСС директор Центра социологии высшего образования НИУ ВШЭ Иван Груздев.
— Учитывая, что для названия новых поколений выбирают буквы греческого алфавита (мы уже слышали про «альфа» и «бета»), можно предположить, что следующим поколением будет «гамма», — отметил эксперт.
Напомним, «бета» — самое современное из ныне живущих поколений. Его первые представители появились на свет в текущем 2025 году. Согласно гипотезам учёных, следующий водораздел произойдёт примерно в 2039 году.
В поколение «альфа» входят люди, рождённые приблизительно в период с 2010 по 2024 год. Их детство проходит в условиях цифровой революции и глобализации. Представители поколения «бета» будут расти в эпоху стремительно развивающего искусственного интеллекта и роботизации.