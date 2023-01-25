Российские спасатели нашли живыми пять человек в турецком городе

Спасатели МЧС РФ обнаружили пятерых выживших после мощного землетрясения в городе Кахраманмараш.

МЧС РФ за время спасательной операции в городе Кахраманмараш в Турции обнаружило пятерых выживших после мощного землетрясения, пишет «Интерфакс».

«За сутки спасатели нашли 12 человек, всего за время операции было обнаружено 44 человека, в том числе пять живых», - говорится в сообщении.

Напомним, в ночь на понедельник мощное землетрясение и последовавшие за ним толчки привели к гибели людей и значительному ущербу в нескольких провинциях Турции, а также на территории соседней Сирии.



Общее число жертв землетрясения превысило 23,7 тысячи человек.

Накануне сообщалось, что в турецкой Антакье найдены тела четырех россиян: мужчины, женщины и двоих детей.