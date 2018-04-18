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Новости. Общество
22:00, 18 Апреля 2018

Российские туристы с 1 мая смогут посещать китайский остров Хайнань без виз

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Туристы из России и еще 58 стран с 1 мая смогут находиться на китайском острове Хайнань без виз сроком до 30 дней, сообщили китайские власти.

"Начиная с 1 мая 2018 года, в отношении туристов из 59 государств будет применяться безвизовая политика в рамках поддержки и всестороннего углубления политики реформ и открытости в провинции Хайнань", - говорится в заявлении государственного миграционного управления Китая/

Уточняется, что, начиная с 2000 года, власти Китая начали ослаблять визовый режим для туристов, посещающих остров Хайнань. Так, по состоянию на данный момент, граждане 26 государств могли находиться на территории провинции Хайнань без оформления визы на срок до 15 или 21 дня в зависимости от страны.

Теперь же список стран расширили до 59, а безвизовый режим продлили до 30 дней для всех. Согласно новой политике, групповой безвизовый режим сократили до одного человека, но сохранили условие о необходимости приглашения и приема турфирмой.

Среди стран, на граждан которых будет распространяться безвизовая политика - Россия, Великобритания, Франция, Украина, Италия, Греция и другие, пишет РИА Новости.

По словам губернатора провинции Хайнань Шэнь Сяомина, которые ранее приводило агентство Синьхуа, Россия является крупнейшим источником въездного туризма на остров. По итогам 2017 года, Хайнань посетили 284 тысячи россиян. В настоящее время город Санья связывает восемь прямых рейсов c Москвой, Екатеринбургом, Новосибирском, Иркутском, Красноярском, Владивостоком, Хабаровском и Улан-Удэ.

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