Российские ученые изобрели улучшенный способ выращивания картофеля

Специалисты Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра РАН разработали новый способ быстрого размножения ценных сортов картофеля.

Методика позволяет выращивать семенной картофель в домашних условиях без дорогого оборудования. Об этом сообщили РИА Новости.

Как пояснил ученый Николай Семчук, технология защищает клубни от инфекций и дает возможность получать посадочный материал в квартире, частном доме или на даче. Метод не требует специальных лабораторных условий или дорогих химикатов.

Картофель остается одной из важнейших сельскохозяйственных культур, выращиваемой в 150 странах. Его клубни содержат полноценный белок со всеми необходимыми аминокислотами и богатый витаминный состав — 600 грамм картофеля в день полностью покрывают потребность человека в витаминах.

При этом не стоит забывать, что корнеплод очень калорийный. Напомним, ранее белорусов призвали сократить потребление картофеля до двух раз в неделю.