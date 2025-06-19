Российские ученые научились с Земли определять, что именно летает на орбите

Система использует специальный оптический телескоп, который сам наводится на объекты и следит за ними.

Российские ученые создали уникальную систему, которая прямо с Земли может определить, что за искусственный объект летает вокруг планеты на низкой орбите на расстоянии до 2000 км. Об этом сообщили ТАСС.

«Это очень важно для понимания, что именно движется у нас по орбитам, так как полной информацией сегодня не обладает никто»,- рассказал член Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной сферах совета при президенте Российской Федерации по науке и образованию доктор технических наук Анатолий Каляев.

Система позволяет точно определить тип объекта в реальном времени.