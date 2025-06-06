Российские ученые разработали первый в мире высокоточный тест для выявления чумы

Преимущество новой тест-системы — ее полная комплектация отечественными компонентами.

Специалисты Государственного научного центра прикладной микробиологии и биотехнологии Роспотребнадзора разработали инновационную тест-систему для выявления ДНК возбудителя чумы.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, разработка не имеет аналогов в мире. Отличительная особенность новой тест-системы — ее высокая точность.

Система позволит проводить исследования образцов сложного состава, в том числе, почвы, клинического материала и останков животных. Ее можно будет использовать как в стационарных лабораториях, так и в передвижных мобильных комплексах.

— Благодаря поэтапному анализу образца, тест-система способна обнаружить единичные клетки чумного микроба в микролитре исследуемого материала. Это позволяет своевременно выявлять заражение и оперативно реагировать на потенциальные угрозы, — отметили в ведомстве.

В настоящее время тест-систему готовят к регистрации. В ближайшее время она будет доступна для использования.

— Тест создан в рамках федерального проекта «Санитарный щит страны — безопасность для здоровья». Разработка станет важным инструментом в борьбе с чумой и внесет значительный вклад в обеспечение санитарно-эпидемиологического благополучия населения, — добавили в ведомстве.