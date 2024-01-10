Российские учёные разработали препарат для предотвращения разрыва сосудов

Отечественный препарат будет отличаться от импортных аналогов более чистым составом и низкой ценой.

Полимер-эмболизат может заполнять патологические сосудистые сплетения, исключая вероятность их разрыва. Как следствие, существенно снижается риск кровоизлияния и инсультов.



Разработка ведется учеными Новосибирского института органической химии имени Н. Н. Ворожцова Сибирского отделения РАН совместно с хирургами НМИЦ имени академика Е. Н. Мешалкина Минздрава России и компанией медицинских инноваций «Медин».

Отечественный препарат будет отличаться от импортных аналогов более чистым составом и низкой ценой. Компания «Медин» планирует начать выпуск препарата в 2025 году.



«Когда мы посмотрели состав импортного эмболизата, то оказалось, что там очень много примесей и всего ненужного. В нашем кроме полимера ничего нет, и даже свободного йода очень мало, он весь связанный, — привели в Минздраве Карелии слова научного сотрудника лаборатории фармакологических исследований Новосибирского института органической химии Сибирского отделения РАН Аркадия Брызгалова.

Эмболизация позволит перекрыть кровоснабжение по опасному сосуду пораженных органов и тканей, в том числе опухолей, добавили в официальном паблике республиканского ведомства.