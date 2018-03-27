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Новости. Общество
19:40, 27 Марта 2018

Российские ученые создали искусственный интеллект, предсказывающий вероятность смерти человека

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Ученые из МФТИ и биологического стартапа Gero создали систему искусственного интеллекта, способную вычислять биологический возраст и вероятность преждевременной гибели человека по данным с фитнес-трекера.

Об этом говорится в статье, опубликованной в журнале Scientific Reports, сообщает РИА Новости.

"Нам удалось показать, что искусственный интеллект позволяет неинвазивно оценить биологический возраст испытуемых и вероятность наступления смерти. Для достоверных результатов не требуются медицинские анализы — достаточно данных о движениях человека, записанных фитнес-трекером", — рассказывает Петр Федичев, заведующий лабораторией в МФТИ и научный директор Gero.

В последние годы ученые активно ищут способы, позволяющие оценивать так называемый биологический возраст человека — то, насколько старыми или молодыми являются его ткани и органы по сравнению с их типичным устройством у людей соответствующей возрастной категории. Расхождения между календарным и биологическим возрастом, как считают биологи, помогут врачам определять, нужно ли обращать на здоровье пациентов особенное внимание.

Изначально ученые вычисляли биологический возраст, анализируя концентрацию в крови определенных белковых молекул — своеобразных "сигналов старения", а также структуру обертки ДНК и многие другие аспекты работы организма. В последние годы они начали находить намеки на то, что такие же оценки можно получить и без проб крови — изучая работу органов при помощи МРТ, рентгена и прочих систем диагностики.

"Искусственный интеллект уже применяют для анализа кардиограмм, диагностики болезней легких и определения биологического возраста по другим данным. Мы использовали его возможности для того, чтобы создать удобный инструмент мониторинга, который поможет оценить общее состояние организма человека и следить за изменением уровня риска еще до того, как тот сдаст какие-либо анализы", — продолжает Федичев.

Как рассказывает математик, воплотить эту идею его команде помог проект NHANES, в рамках которого социальные и медицинские службы США с 2003 по 2006 год следили за здоровьем нескольких десятков тысяч медработников. База данных, подготовленная авторами проекта, включала не только сведения о здоровье добровольцев, но и информацию с фитнес-трекера, что помогло ученым "надрессировать" искусственный интеллект.

"Мы научили нейронную сеть выявлять неблагоприятные тенденции — связывать повторяющиеся последовательности движений с данными медицинских историй и показателями анализов. Искусственный интеллект отлично справился с задачей: выявил испытуемых из группы повышенного риска и определил их риски смертности точнее, чем традиционные методы, применяемые в исследованиях старения", — рассказывает ученый.

К примеру, расчеты системы ИИ показывают, что вероятность умереть повышается примерно на 50%, если человек страдает от диабета: в общей сложности это ведет к потере примерно пяти лет жизни. Если же добровольцы активно занимались спортом, то эта вероятность снижалась до 15% и полутора потерянных лет.

Подобные версии искусственного разума, как считает Федичев, будут интересны и простым людям, и медикам, и страховым компаниям. Первые смогут самостоятельно оценивать состояние собственного здоровья и посещать врачей заблаговременно, до появления серьезных проблем. Сами врачи могут использовать ИИ для выявления групп риска, а страховые компании — оптимизировать расходы.

Сейчас российские ученые разрабатывают мобильное приложение, способное оценить биологический возраст и вероятность смерти. Его бета-версию уже сегодня можно скачать из магазинов приложений и установить на смартфоны.

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