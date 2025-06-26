Российские ученые создали препараты для выносливости ячменя

Препарат не накапливается в почве и безопасен для окружающей среды.

В Казанском государственном аграрном университете специалисты разработали новые биологические смеси, которые защищают ячмень от грибков и стимулируют его рост.

— Двухлетние полевые испытания подтвердили увеличение урожайности на 14 процентов и снижение подверженности болезням на 28 процентов, — говорится в релизе.

Также в пресс-службе уточнили, что для повышения выносливости ячменя к стрессам и улучшения его питания специалисты применили полезные микроорганизмы и природные стимуляторы роста, в том числе из торфа и бурого угля.

Количество белка в растениях выросло на 0,2–1% в зависимости от используемого препарата. В университете рассказали, что белок определяет питательную ценность корма, поэтому эти результаты особенно важны для кормового ячменя.

Ученые утверждают, что новая технология поможет снизить использование химических средств защиты на фермах. Новые препараты не накапливаются в почве и безопасны для окружающей среды. Что касается стоимости, цена обработки новыми препаратами сопоставима с применением фунгицидов, но экологический эффект значительно выше.