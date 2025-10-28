Российские учёные впервые вырастили кристаллы в открытом космосе

«Роскосмос» опубликовал результаты революционного эксперимента на МКС.
Впервые в истории человечества в безвоздушном пространстве были выращены идеальные структуры кристаллов. Об этом сообщили в телеграм-канале «Роскосмоса».
28 октября космонавты Алексей Зубрицкий и Олег Платонов, находясь за бортом МКС, заменили кассеты в аппаратуре для выращивания полупроводников (материалов, способных проводить или, наоборот, блокировать прохождение электрического тока при определённых условиях — прим. ред.), установленной 16 октября.
— Эксперимент «Экран-М» необходим для создания сверхчистых плёнок арсенида галлия — ключевого материала, используемого для производства солнечных батарей и в микроэлектронике, — пояснили в корпорации.
Помимо этого, за семь часов, проведённых в безвоздушном пространстве, космонавтам удалось очистить иллюминатор модуля «Наука», установить импульсный плазменный инжектор, который позволит исследовать влияние ионосферы Земли на людей, а также перенести внешний пульт управления EMMI дистанционным манипулятором ERA.
Ранее астронавты на МКС впервые сварили пиво в условиях микрогравитации. Целью эсперимента стало изучение реакции дрожжей на условия космоса.