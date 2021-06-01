В правительстве России просят повысить цены на яйца

Российские власти призвали ретейлеров повысить закупочные цены на куриные яйца.

Таким образом Минпромторг надеется не допустить сокращения поголовья кур и дефицита в дальнейшем, сообщает Лента.ру со ссылкой на «Коммерсантъ».

«Сейчас наша задача — убедить повысить закупочные цены, чтобы не сократилось поголовье кур и мы не получили дефицит; это опасно», — сказал замминистра Виктор Евтухов.

Ранее в мае газета «Ведомости» сообщила, что производители куриных яиц попросили Минпромторг решить проблему с «критическим снижением» закупочных цен на свой товар. Они пояснили, что закупочные цены стали ниже себестоимости из-за сезонного падения спроса после Пасхи и роста издержек.

В такой ситуации компаниям невыгодно работать в убыток, так что вскоре они могут пойти на сокращение поголовья птиц. Это, в свою очередь, может привести к дефициту яиц.

В Минсельхозе ответили, что министерство не ожидает дефицита яиц в России и оценивает ситуацию на рынке птицеводческой продукции как стабильную. Еще в ведомстве уточнили, что на конец мая стоимость яиц первой категории за месяц снизилась на 19,5 процента, второй категории — на 10,9 процента. Одной из причин этого стало снижение цен на зерновые культуры.