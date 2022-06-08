Российских чиновников предложили пересадить на «Лады»

Глава Минфина Силуанов предложил пересадить чиновников на отечественные автомобили «Лада»

Как сообщает Lenta.ru, об этом он сказал во время Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Государство должно взять на себя риски бизнеса по реализации товаров, обеспечить спрос, например, можно пересадить чиновников на "Лады"», — сказал он.

В ответ на это глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас написал комментарий Telegram-канале.

«Глава Минфина Силуанов на ПМЭФ предложил, как сделать отечественный автопром устойчивым и перспективным. Ждем Силуанова в Совфед на Lada», — написал он.