Российских спортсменов отстранили от Паралимпиады в Пекине

Международный паралимпийский комитет изменил свое решение и отстранил россиян от участия в Играх в Пекине.

Международный паралимпийский комитет (IPC) отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в Играх в Пекине из-за угрозы массового бойкота со стороны других участников, сообщает РИА Новости со ссылкой на IPC.

«За последние 12 часов огромное количество участников связалось с нами и были очень открыты, за что я благодарен. Они сказали нам, что, если мы не пересмотрим наше решение, теперь оно, вероятно, будет иметь серьезные последствия для зимних Паралимпийских игр 2022 года в Пекине. Несколько Национальных паралимпийских комитетов, с которыми связались их правительства, команды и спортсмены, угрожают не участвовать в соревнованиях», — сказал глава IPC Джон Парсонс.

Паралимпийский комитет России заявил, что считает решение незаконным и оставляет за собой право оспорить его в суде.

Накануне IPC принял решение допустить до участия в Играх российских и белорусских спортсменов в нейтральном статусе, отмечалось, что их награды не будут учитываться в неофициальном медальном зачете Игр.

В то же время Международный олимпийский комитет (МОК) ранее рекомендовал спортивным организациям не допускать к соревнованиям российских и белорусских атлетов.