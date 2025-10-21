РЕКЛАМА
Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

00:10

Самые значимые события

22:20

Уникальная база данных о воинах Карельского фронта передана в Национальный архив Карелии

22:00

Чужой автомобиль, деньги, два выстрела: новые подробности жестокого убийства в Петрозаводске

20:40

В Карелии отозвана заявка на создание рыбоводного участка на реке Кемь

19:52

Гражданин Узбекистана погиб во время ремонта крыши в Кеми

18:55

Ирина Добродей сменила Алексея Макарова в должности гендиректора информагентства «Республика Карелия»

18:15

Юрист из Петрозаводска доказал в суде уязвимость популярного банковского онлайн-приложения

18:00

Коммунальщиков за неготовность к зиме ждет увеличение штрафов

17:30

Ночью до -3°С, гололедица: прогноз погоды на 22 октября

17:00

Инна Колыхматова рассказала, как в Петрозаводске перезагрузили транспортную систему

16:50

Секреты продления молодости и сохранения женского здоровья раскроют на BEAUTY-конференции в Петрозаводске

16:30

Следком возбудил уголовное дело по факту гибели мужчины в Петрозаводске

16:20

В Карелии супруги открыли первую ферму по выращиванию чеснока

16:00

Расстрелянный из охотничьего ружья петрозаводчанин умер

15:40

В Карелии официально возродят старинную деревню

15:20

35 человек утонули в Карелии с начала этого года

15:00

В Госдуме рассказали о льготах и мерах поддержки для граждан России

14:40

Угнавшего автомобиль петрозаводчанина разыскивает полиция

14:20

Россиян ждет шестидневная рабочая неделя перед длинными выходными

14:10

Карельские пенсионеры поделятся интернет-достижениями

13:50

Открывшего стрельбу мужчину задержали в Петрозаводске

13:35

Молодая женщина пострадала в ДТП в Петрозаводске

13:30

Авиамаршрут из Петрозаводска в Махачкалу стал одним из самых популярным у жителей Карелии

13:10

Карелия вошла в топ-5 регионов России для «сонного туризма»

13:00

Стрельбу открыли из окна автомобиля в Петрозаводске

12:50

«Петербургтеплоэнерго» выявило в Карелии помещения, в которых незаконно демонтировали систему отопления

12:45

Карельские ученые опровергли информацию чиновников в Медвежьегорске о золотистых водорослях в Онего

12:40

«Найдена замёрзшей в мусорном баке»: выброшенная на улицу кошка из Сортавалы ищет дом

12:30

В Петрозаводске благоустраивают Докторскую аллею

12:20

Заболеваемость ОРВИ снизилась в Карелии

12:10

В Госдуму внесен законопроект, ужесточающий санкции для диверсантов

11:55

87-летняя петрозаводчанка потеряла 4 млн рублей из-за мошенников

11:40

Большой гала-концерт казачьей песни прошел в Петрозаводске

11:30

Природный газ подведут к поселку Салми до конца года

11:20

Жертве мошенников в Петрозаводске вернут 420 тысяч рублей

11:15

Для ЛОР-кабинета новой поликлиники на Кукковке приобрели современное оборудование

11:00

Новый жилой комплекс появится на месте бывшего завода «Славмо» в центре Петрозаводска

10:50

Женщину с маленьким ребенком сбили на пешеходном переходе в Петрозаводске

10:35

Компания «КСМ» поделилась видео о ходе строительство жилого дома под расселение в Беломорске

10:30

В Лахденпохье сгорел автомобиль «Черри»

10:25

Тело 77-летнего рыбака обнаружено в водах Белого моря

10:15

Новые пешеходные переходы появились около Лобановского моста в Петрозаводске

10:00

Жительница Карелии во время застолья обчистила счет знакомой

09:30

Росстат поменял итоги антиалкогольной кампании в Вологодской области после вмешательства губернатора

09:15

В Петрозаводске установят дополнительные контейнеры для приема старых шин

09:00

Автовокзал Петрозаводска переходит на зимнее расписание

08:40

19 пешеходов оштрафовали в Петрозаводске за выходные

08:20

Работы на Кряжевом спуске возобновились после проблем с поставками

08:00

15 водителей отстранили от руля в Петрозаводске за грубые нарушения

07:40

Нарушители миграционного законодательства задержаны в Петрозаводске

07:20

Оперные солисты Большого театра выступят на сцене Петрозаводска

07:00

46 ДТП с пешеходами произошли в Петрозаводске за девять месяцев

06:40
Российский авторынок опустился на пятое место в Европе
Сегодня 00:10 Экономика
Сентябрь принес значительные изменения в расстановке сил на европейском автомобильном рынке.

фото: © «Столица на Онего»

Россия, которая еще в августе занимала вторую позицию, по итогам сентября опустилась на пятое место в рейтинге. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» на основе исследования GlobalData.

Лидером продаж в Европе стала Великобритания, где был реализован 312 891 автомобиль — на 13,7% больше, чем год назад. Такой рост объясняется традиционной сменой идентификаторов на номерных знаках, которая всегда стимулирует продажи в начале осени.

Второе место заняла Германия (235 528 машин, +12,8%), третье — Франция (140 354 машины, +1%). Италия поднялась на четвертое место с показателем 126 679 проданных автомобилей (+4,1%).

Российский рынок оказался на пятой позиции с результатом 122 659 новых легковых автомобилей, что на 18,7% ниже показателей сентября прошлого года. Примечательно, что, несмотря на падение в годовом сравнении, сентябрьский показатель стал лучшим для России за весь 2025 год.

Испания традиционно заняла шестое место с 85 167 проданными автомобилями (+16,4%).

Названа самая продаваемая в России не китайская иномарка.

