Российский авторынок опустился на пятое место в Европе

Сентябрь принес значительные изменения в расстановке сил на европейском автомобильном рынке.

Россия, которая еще в августе занимала вторую позицию, по итогам сентября опустилась на пятое место в рейтинге. Такие данные приводит агентство «АВТОСТАТ» на основе исследования GlobalData.

Лидером продаж в Европе стала Великобритания, где был реализован 312 891 автомобиль — на 13,7% больше, чем год назад. Такой рост объясняется традиционной сменой идентификаторов на номерных знаках, которая всегда стимулирует продажи в начале осени.

Второе место заняла Германия (235 528 машин, +12,8%), третье — Франция (140 354 машины, +1%). Италия поднялась на четвертое место с показателем 126 679 проданных автомобилей (+4,1%).

Российский рынок оказался на пятой позиции с результатом 122 659 новых легковых автомобилей, что на 18,7% ниже показателей сентября прошлого года. Примечательно, что, несмотря на падение в годовом сравнении, сентябрьский показатель стал лучшим для России за весь 2025 год.

Испания традиционно заняла шестое место с 85 167 проданными автомобилями (+16,4%).

